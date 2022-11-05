اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 نوفمبر 2022 01:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

عرض شاب أصيب بعاهة مستديمة في مشاجرة بالشرقية على الطب الشرعي

السبت، 05 نوفمبر 2022 05:08 م
عرض شاب أصيب بعاهة مستديمة في مشاجرة بالشرقية على الطب الشرعي أشرف معروف
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، عرض أشرف معروف من قرية كفر الحمام التابعة للمركز، على الطب الشرعي، لبيان ما به إصابات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة المقيدة بمحضر رقم 24643  لسنة 2023.
 
وأصيب الشاب أشرف معروف 35 سنة بائع خضار من قرية كفر الحمام بعاهة مستديمة إثر تعرضه لحروق بمادة كاوية أثناء تخليص مشاجرة بعد استغاثة نجلة شقيقه من الجيران لقيامهم بإلقاء زجاجات بنزين على منزلهم إثر افتعالهم مشاجرة. 
 
وقال في التحقيقات أنه فوجئ بالطرف الثاني يلقي مياه نار من أعلى عليه ليتعرض لحروق بالوجه والظهر وإصابات بالعين أثرت على النظر، مؤكدا أنه تم نقله بسيارة الإسعاف إلي مركز الحروق بمستشفي ههيا، وخضع لعملية جراحية، لافتا أن نسبة الحروق بالجسم وفقا للتقرير الطبي 35%، وأنه مازال يخضع للعلاج، حيث تأثرت العين وعظم  الكتف الأيسر. 
 
تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية ، إخطارا من مركز حروق ههيا، بوصول أشرف معروف بائع خضار، مقيم بقرية كفر الحمام، يعاني من حروق  بمادة كاوية، في الرأس والوجه والظهر من الجانب الأيسر، بنسبة 35%، وتحرر محضر بالواقعة 24643  لسنه 2023 ، وجاري استكمال التحقيقات في الواقعة.

امن الشرقية

مركز الزقازيق

كفر الحمام

اشرف معروف



الموضوعات المتعلقة

جدعنة المصريين.. شهامة مزارع بالشرقية.. أنقذ طالبة قبل غرقها بسيارتها في الترعة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:22 م

جدعنة وشهامة مزارع بالشرقية.. أنقذ طالبة قبل غرقها بسيارتها فى ترعة الإسماعيلية.. الفتاة: كنت هموت وفجأة قفز الشاب وأنقذ حياتى في آخر لحظة.. والدها: جميل الشاب على رأسى.. صور

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:00 م

بعد شهيد الشهامة.. ارتفاع ضحايا حريق محرم بك إلى حالتى وفاة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 06:44 م

قرية سنتريس تودع شهيد الشهامة.. ومباحث أشمون تطارد الجناة

الجمعة، 26 أغسطس 2022 06:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة