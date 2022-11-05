عرض شاب أصيب بعاهة مستديمة في مشاجرة بالشرقية على الطب الشرعي

الشرقية - إيمان مهنى

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، عرض أشرف معروف من قرية كفر الحمام التابعة للمركز، على الطب الشرعي، لبيان ما به إصابات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة المقيدة بمحضر رقم 24643 لسنة 2023.

وأصيب الشاب أشرف معروف 35 سنة بائع خضار من قرية كفر الحمام بعاهة مستديمة إثر تعرضه لحروق بمادة كاوية أثناء تخليص مشاجرة بعد استغاثة نجلة شقيقه من الجيران لقيامهم بإلقاء زجاجات بنزين على منزلهم إثر افتعالهم مشاجرة.

وقال في التحقيقات أنه فوجئ بالطرف الثاني يلقي مياه نار من أعلى عليه ليتعرض لحروق بالوجه والظهر وإصابات بالعين أثرت على النظر، مؤكدا أنه تم نقله بسيارة الإسعاف إلي مركز الحروق بمستشفي ههيا، وخضع لعملية جراحية، لافتا أن نسبة الحروق بالجسم وفقا للتقرير الطبي 35%، وأنه مازال يخضع للعلاج، حيث تأثرت العين وعظم الكتف الأيسر.

تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية ، إخطارا من مركز حروق ههيا، بوصول أشرف معروف بائع خضار، مقيم بقرية كفر الحمام، يعاني من حروق بمادة كاوية، في الرأس والوجه والظهر من الجانب الأيسر، بنسبة 35%، وتحرر محضر بالواقعة 24643 لسنه 2023 ، وجاري استكمال التحقيقات في الواقعة.