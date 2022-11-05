عدم الرغبة فى النقد أبرزها.. 4 علامات تدل على انعدام الثقة بالنفس

كتبت فاطمة ياسر

يشعر الشخص الذي يعاني من ضعف الثقة بالنفس أو انعدامها بعدم محبة الآخرين له والخوف من الوقوع في أي أخطاء، ويرغب بشكل عام في الانعزال عن الآخرين، وعدم التعامل معهم، ووفقًا لتقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" سنتعرف علي أبرز وأهم العلامات التي تدل على ضعف الثقة بالنفس ، ومنها:

- الحساسية ضد نقد من الآخرين فالشخص منعدم الثقة بالنفس لا يرغب في استقبال أي نقد من الأشخاص الآخرين، ولا يرغب في التعرف علي أي عيوب يعاني منها. - الانسحاب الاجتماعي أو بمعني أدق عدم الرغبة في حضور أي مناسبة إجتماعية أو مقابلات عائلية، لأنه لا يشعر بالرغبة في التحدث عن حياته حتي لا يشعر بشكل زائد بالإكتئاب والقلق.

- يميل للعدوانية أو الهجوم، هذا الأمر يتبعه كوسيلة للدفاع عن النفس، فإذا شعر أنه علي وشك التعرض للإنتقاد يميل بشكل زائد للهجوم والعدوانية. - الانشغال المفرط بالمشكلات الشخصية ويشعر بالقلق والتوتر الدائم، ولا يميل للشعور بالأخرين، أو التعاطف معهم، أو مساعدتهم لأنه مشغول بالمشاعر السلبية التي يشعر بها.

- الأعراض البدنية التي يشعر بها كالقلق وفقدان الشهية، وهذا الأمر يجعله أكثر عرضة لإتباع عادات غير صحية يومية كالتدخين، أو تعاطي المخدرات.