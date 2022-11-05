طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر على أنحاء المحافظة "صور"

الإسكندرية -فريق المحافظات

التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورًا لحالة الطقس فى محافظة الإسكندرية اليوم السبت حيث تشهد المحافظة استقرار نسبيًا على كافة أحياء عروس البحر، وتحسن فى حالة الطقس، وتكون درجة الحرارة بالإسكندرية الكبري 25 والصغري 18 درجة مئوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت ، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.