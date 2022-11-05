اليوم السابع
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ضبط 89 ألف مخالفة مروروية متنوعة خلال حملات على مدار 24 ساعة

السبت، 05 نوفمبر 2022 12:13 م
ضبط 89 ألف مخالفة مروروية متنوعة خلال حملات على مدار 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (89143) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(11971) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (850) مخالفة السير بدون تراخيص، (4) دراجات نارية مخالفة، (13) مخالفة موقف عشوائى، (9) مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.


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