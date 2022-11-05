ضبط 4 أطنان أرز أبيض قبل بيعه بالسوق السوداء في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة المستشار عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملة مكبرة على الأسواق ومخازن المواد الغذائية، في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة والداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لضبط حركة البيع والشراء، وعدم ترك الجمهور فريسة لجشع بعض التجار مريدي التربح السريع.

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم اليوم مصادرة سيارة نقل محملة بكمية قدرها 4 أطنان أرز أبيض قبل بيعها بالسوق السوداء بمعرفة الرقابة التموينية بإدارة تموين شرق شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر بالضبط، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وانتظار قرار النيابة العامة بشأن المضبوطات.

كما تمكنت الحملات المختلفة على مستوى المحافظة من تحرير عدد من المخالفات للمخابز المختلفة بالمحافظة، حيث بلغ عدد تلك المخالفات 29 مخالفة تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القياسية بالإضافة إلى عدم وجود قائمة تشغيل وغلق المخبز في مواعيد العمل المصرح بها، وعدم نظافة المعجن، وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

مع قيام جميع الإدارات التموينية على مستوى المحافظة "الخانكة - قليوب - كفر شكر - حي غرب شبرا الخيمة - القناطر الخيرية - شبين القناطر"، بمتابعة مدى توافر السلع الغذائية وعدم زيادة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية في المدن والقرى التابعة لكل إدارة.