ضبط 281 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط (148) قطعة سلاح نارى، و(281) قضية مخدرات، وتنفيذ (86637) حكما قضائيا متنوعا.

ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (148 قطعة سلاح نارى بحوزة 125متهم)، وذلك على النحو التالى: "10 بنادق آلية، 14 بندقية خرط، 8 طبنجات، و(116) فرد محلى، و(143) طلقة مختلفة الأعيرة، و(15) خزينة متنوعة، و(182) قطعة سلاح أبيض، ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة الناري".

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (86637) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: "(344 حكم جناية، (26364)و حكم حبس جزئى، و(4355) حكم حبس مستأنف، و(43585) حكم غرامة، (11989)و مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى يضم متهمين، ارتكبا (5) حوادث، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (281) قضية مواد مخدرة بإجمالى 304 متهمين ضُبط خلالها الآتى: "كمية من مخدر الحشيش وزنت (22,478 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو وزنت (55,920 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (11,644كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,440 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,832 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,435كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (1,034 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (1,397جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (200 جرام)، و(2955) قرص مخدر".

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (33) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهما، وضبط (554) دراجة نارية مخالفة، و إعادة (5 سيارة) مُبلغ بسرقتها، و ضبط (25045) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.