اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 875 ألف جنيه بالإسكندرية

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:48 ص
ضبط مخدرات بقيمة 875 ألف جنيه بالإسكندرية حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسمشرطة أول العامرية) حال تواجدها بالمنطقة سكنها، وبحوزتها (عدد 125 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12,5 كيلو جرام – طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهتهاإعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من حصلية الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائها.
 
 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (875 ألف جنيه)،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

وزارة الداخليه

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