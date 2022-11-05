ضبط مخدرات بقيمة 875 ألف جنيه بالإسكندرية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسمشرطة أول العامرية) حال تواجدها بالمنطقة سكنها، وبحوزتها (عدد 125 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12,5 كيلو جرام – طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهتهاإعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من حصلية الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائها.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (875 ألف جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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