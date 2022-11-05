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ضبط المتهم بالشروع في قتل زوج شقيقته بالقاهرة

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:45 ص
ضبط المتهم بالشروع في قتل زوج شقيقته بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى بالصدر.
 
 بالإنتقال وسؤاله إتهم (زوج شقيقته - مقيم بدائرة القسم ) بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات بينهما، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم  فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليهن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جريمة الشروع في القتل

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