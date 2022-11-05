شارع فرنسا بالإسكندرية.. دليل لانتعاش حركة التجارة فى مصر .. صور

الإسكندرية - أسماء على بدر

يعتبر شارع فرنسا بالإسكندرية أو يسميه البعض"سوق الصاغه" من أشهر وأقدم الأسواق بمحافظة الإسكندرية ويعد دليل لانتعاش حركة التجارة فى مصر والإسكندرية التى كانت مقصد تجارى من كل دول العالم .. وأجرى " اليوم السابع" جولة داخل السوق.

ومنذ دخولك تجد على الصفيين العديد من محلات الذهب وصوت الزغاريد هو الصوت الأساسي داخل الشارع ليدل على شراء شبكة لعروسين جديدين تنتهى بصوت مباركات ، فى نهاية السوق تجد محلات الاقمشة على الجانبين يعرضون الألوان والأنواع المختلفة التى تناسب العرائس ويأتى اليهم الزبائن من كافة أنحاء المحافظة ومنهم من يأتى من المحافظات المجاورة لشراء مستلزمات العروسة، فهو شارع البهجة والسعادة .

ويقول مصطفى السعيد، تاجر بشارع فرنسا، إن اختلفت سبب التسمية للشارع ويرجع تسميته للحملة الفرنسية على مصر وتواجد أسطبل خيل كان يتواجد فى الشارع قديما قبل تحويله الى محلات ومنازل للخيل المملوكة للجيش الفرنسى ونابليون بونابرت .

وأضاف أنه بعد مرور الزمن تحولت أماكن الإسطبلات الى منازل ثم استغل ملاكها الجزء الأرضى لتحويله محلات تجارية وكان معظمها مملوك لليونانيين قديما ثم اشتراها المصريين بعد ذلك لان تجارة الذهب كانت للأثرياء فى هذا التوقيت ومعظم من يتاجر فيها من الأجانب .

وأشار إلى أن المنطقة التجارية كان يتردد عليها تجار من المغرب واليونان وبلاد المغرب العربى وكافة الدول المطلة على البحر المتوسط كانوا يأتوا خصيصا لشراء البضائع من مصر أو جاب البضائع من بلادهم وبيعها فى مصر التى كانت تجمع كل الجنسيات فى هذا التوقيت وكان يوجد حراك تجارى.

وأضاف أنه يتفرع من الشارع عدد من الأسواق الاخرى منها سوق الترك الذى كان يشتهر ببيع الأخشاب والأثاث ولازال يتاجر فيها الأجيال الجديدة الذين ورثوا المهنة من أجدادهم ومنها سوق الطباخين وزنقة الستات.

وقال إن من أشهر زبائن شارع فرنسا هم ريا وسكينه الذين اشتهروا باستقطاب السيدات من السوق أثناء شراء الذهب والأقمشة، بالإضافة الى بيع الذهب داخل شارع فرنسا فهو سوق مخصص لتجارة الذهب من القرن الماضى.

وعلى الرغم من ضيق الشوارع فى منطقة المنشية إلا أن شارع فرنسا يأتى إليه عدد كبير من المواطنين لشراء الذهب ومنتجات العرائس يوميًا لانخفاض أسعاره عن باقى الأسواق الأخرى، مما أنه يجذب التجار حاليا منهم السوريون الذين يأتوا خصيصا لشراء الأدوات المنزلية والأفمشة بسعر الجملة لعمل العديد منهم فى هذة المهنة بالإسكندرية .



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شارع فرنسا بالإسكندرية (3)



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