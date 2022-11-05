اليوم السابع
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سائق نقل يكشف ملابسات مصرع عامل سقط من سيارته في مدينة 6 أكتوبر

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:42 م
سائق نقل يكشف ملابسات مصرع عامل سقط من سيارته في مدينة 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال سائق سيارة ربع نقل، سقط من أعلاها عامل، ما أسفر عن مصرعه في مدينة 6 أكتوبر، وذكر أنه خلال قيادته السيارة لنقل بعض الاحتياجات الخاصة بالضحية، فوجئ بسقوطه، ما أسفر عن إصابته ومصرعه.

أضاف أن الحادث لا توجد به شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة العامل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في حادث بالطريق الأوسطي، بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين أن عاملا اختل توازنه وسقط من أعلى سيارة نقل في العياط، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على السائق للاستماع لأقواله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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سقوط عامل من سيارة

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