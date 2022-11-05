سائحون يشاركون فى رحلات "تنشيط السياحة" بالدراجات على كورنيش مدينة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

انطلقت اليوم، أكبر رحلة سياحية بالدراجات من عروس المشاتى مدينة أسوان، شارك فيها العشرات من السائحين البريطانيين ضمن سلسلة الرحلات الترفيهية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ، ومحافظة أسوان، بالإضافة إلى الشركة المنظمة على مدار يومى 4 و 5 نوفمبر الجارى.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة بحضور بداية الرحلة خلال زيارتها للمعالم والمزارات الأثرية والسياحية وسط تواجد آمنى بقيادة اللواء محمد طلعت مساعد مدير أمن أسوان ، علاوة على أحمد فراج مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة.

فيما رحب محافظ أسوان بفعاليات هذه الرحلة والتى تم التجهيز المسبق لها ، وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح هذا الحدث السياحى من أغسطس الماضى بمشاركة جميع الجهات التنفيذية والأمنية ، وخاصة أن الرحلة السياحية بالدراجات استهلت بزيارة السد العالى ومعابد فيله فى اليوم الأول ، كما انطلقت من أمام حديقة الشيراتون بكورنيش النيل فى اليوم الثانى متجهة إلى معابد كوم أمبو، ثم إدفو، ومنها إلى مدينة الأقصر.

وأشار إلى أن هذه الرحلة تأتى ضمن العديد من الفعاليات التى تم وسيتم تنظمها على أرض المحافظة لإبراز المقومات السياحية التي تذخر بها زهرة الجنوب فى ظل التنوع السياحى الذى تتفرد به أسوان، مع الاستمتاع بالطبيعة الساحرة والشمس المشرقة ، فضلاً عن تميز أهلها بحسن الاستقبال والحفاوة بالزائرين .



السائحون بالدراجات على كورنيش مدينة أسوان



السائحون بالدراجات على كورنيش أسوان



السائحون بالدراجات على كورنيش مدينة أسوان