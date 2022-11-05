زى النهارده.. الجنايات تحيل أوراق الإرهابى عادل حبارة للمفتى بسبب قتله مخبرا

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 7 سنوات، يوم 5 نوفمبر 2015، أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، أوراق الإرهابى عادل حبارة إلى فضيلة المفتى، وذلك بسبب قتله مخبر شرطة تابع لوحدة مباحث أبو كبير بالشرقية.

وخلال نظر الجلسات، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة، وقال ممثلها، إن القضية الماثلة هى قضية مجتمع، وفيها متهم استباح المجتمع وأمنه، وباع نفسه لمحاربة الوطن بفكر متطرف فى هذه القضية، ومهما طال أمد المعتدين لابد أن يظهر الحق فى النهاية.

وأضاف أن المتهم أطلق 3 أعيرة نارية تجاه المجنى عليه ربيع عبد الله، من بندقية آلية، ولاذ بالفرار مع آخر مجهول مستقلين دراجة نارية، وأضاف ممثل النيابة أن تحريات العقيد حسن محمد أكدت قيام المتهم بقتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد.

ونوه إلى أن المجنى عليه أصيب بإصابة بالصدر وأعلى الفخذ الأيمن، وأضاف أن الإصابة الأولى أصابته بقطع بالرئة، ما أصابه بهبوط فى الدورة الدموية أودى بحياته.

وأشار إلى أن الدعوى الماثلة بين يد المحكمة الموقرة معززة بالأدلة والتقارير، ووفقا للتحقيقات، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ووجه حديثه لهيئة المحكمة قائلا: "قولوا حكمكم وأنتم مطمئنين"، ووجه ممثل النيابة رسالة للإرهابيين قائلا "إن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله".

وكانت النيابة العامة أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم، والشهير بـ"عادل حبارة" فى القضية رقم 9657 مركز شرطة أبو كبير لسنة 2012 ، الى المحكمة بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.