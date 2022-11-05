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رئيس وزراء باكستان يصل شرم الشيخ للمشاركة فى "قمة المناخ" مؤتمر COP-27

السبت، 05 نوفمبر 2022 07:23 م
رئيس وزراء باكستان يصل شرم الشيخ للمشاركة فى "قمة المناخ" مؤتمر COP-27 محمد شهباز شريف
كتبت: هناء أبو العز

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وصل رئيس وزراء باكستان السيد محمد شهباز شريف مدينة شرم الشيخ اليوم، وذلك للمشاركة في "قمة المناخ" كوب 27، وسيرافق رئيس الوزراء وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري وأعضاء آخرين من مجلس الوزراء وكبار المسؤولين، حيث ستنعقد هذه القمة كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ (COP-27).
 
جاء ذلك ، بناءً على دعوة من الرئاسة المصرية للقيادة الباكستانية لحضور مؤتمر COP-27، حيث سيشارك رئيس الوزراء الباكستانى أيضًا نظيره النرويجي في اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول "تغير المناخ والاستدامة بالمجتمعات الضعيفة" في 8 نوفمبر 2022، كما يشارك رئيس الوزراء الباكستانى فى فعاليات أخرى رفيعة المستوى، بما فى ذلك المائدة المستديرة للأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق أنظمة الإنذار المبكر لخطة العمل التنفيذية ، و"قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء" فى 7 نوفمبر التى يستضيفها ولي العهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان.
 
أيضا من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعات ثنائية مع العديد من قادة العالم على هامش القمة.
 
ويُعقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرون في وقت يواجه فيه ملايين الأشخاص في باكستان ، وملايين آخرين في أجزاء أخرى من العالم ، آثارًا ضارة وخيمة لتغير المناخ. وباعتبارها من أكثر الدول النامية تأثراً بهذه الظاهرة ، فمن ضمن ما ستقوم به  باكستان أنها ستوجه نداءً قوياً من أجل تضامن مناخي عاجل وعدالة مناخية  ناجزة ، بناءً على مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة حسب القدرات الخاصة بكل منها.
 
مؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لصنع القرار بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) ، والتي تجتمع بشكل سنوي لمراجعة وتعزيز الجهود الجماعية للتصدي لتغير المناخ. وباعتبار باكستان أحد المتأثرين الرئيسيين ، ستواصل باكستان ، بشكل استباقي ، تقديم مساهمات إيجابية في النقاش والمفاوضات والعمل الجماعي بشأن تغير المناخ العالمي.

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