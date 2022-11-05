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رئيس جامعة سوهاج يوجه بإعداد خطة تأمين شاملة لضمان الأمن بكافة المنشآت

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:49 م
رئيس جامعة سوهاج يوجه بإعداد خطة تأمين شاملة لضمان الأمن بكافة المنشآت اجتماع رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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عقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ موسعاََ لمناقشة إجراءات الأمن والسلامة بكافة منشآت الجامعة بمقريها القديم والجديد، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، والدكتور محمد الصغير عميد كلية التجارة، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية، والدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، وعدد من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومسئولي الوحدات الحسابية والمالية بالجامعة.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الاجتماع جاء بهدف رفع مستوى السلامة في كافة قطاعات الجامعة، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات المهنية، مضيفاً أنه تم مناقشة الإجراءات والقواعد التي من شأنها الحفاظ على الممتلكات البشرية والمادية، ووضع خطة استباقية لمواجهة الحالات الطارئة التى قد يتعرض لها أي مبني بالجامعة، لذلك وجه رئيس الجامعة، تعليماته بشكل عاجل إلى مسئولي الكليات وجميع المنشآت الجامعية، بضرورة إعداد تقرير عن خطة تأمين المنشأة يتضمن تحديد لمداخل ومخارج المباني، وحصر بمحتويات المخازن من وسائل وقاية من الحريق، وأجهزة إنذار حريق وطفايات وأجهزة انذار ضد السرقات، وتحديد مدي صلاحيتها للعمل من عدمه، بالإضافة إلى معاينة كافة المباني وكتابة مذكرة بكل ما تحتاجه من احتياطات وقائية لتلافي حدوث أية حوادث أو أضرار.

كما أكد عبد الخالق، على ضرورة مراجعة الوصلات الكهربائية وتخفيف الأحمال داخل المكاتب، إلى جانب عمل صيانة دورية لجميع المعامل والأجهزة، ووضع لوحات إرشادية  لمنسوبي الجامعة داخل كل مبني لتوضيح خط السير إلى مسلك الهروب، وكيفية استخدام حنفيات الحريق، بحيث يكون لدي كل فرد المعلومات الكافية لحمايته من أي أخطار قد تلحق به أو بمكان عمله، لافتاً إلى أهمية تنظيم دورات تدريبية للعاملين ومسئولي المعامل والمخازن، لرفع مستوى توعيتهم بالمخاطر المتواجدة فى بيئة العمل وطرق الوقاية منها، وتنفيذ دورات تدريبية مماثلة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بهدف لنشر مفاهيم الأمن والسلامة، وتعريفهم بخطة الطواريء، والأسباب التي تؤدي للحوادث وطريقة تلافيها

 


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