رئيس جامعة حلوان يستقبل مديرة برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى المشترك

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مديرة برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي المشترك بين جامعة حلوان وجامعة لودفسبورج الألمانية، حيث يأتي هذا اللقاء للاحتفال باستكمال عشر دفعات للدراسة في البرنامج المشترك والذي يعتبر من أقدم برامج التعاون الدولي في الجامعات المصرية والذي تأسس بمنحة من هيئة التبادل الالمانية DAAD.

حضر اللقاء الدكتورة رشا سعد مدير برنامج إدارة التعليم الدولي بجامعة حلوان، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

وقالت جامعة حلوان، إنه تمت مناقشة استضافة مرحلة الدراسة المباشرة بالقاهرة في فبراير المقبل والتي تتضمن 40 طالبا من مختلف دول ألعالم بالدفعات الحادية عشرة والثانية عشرة المقيدة للدراسة بالبرنامج، بالإضافة الى تنظيم حفل التخرج المزمع عقده لعدد 20 خريجا من الدفعة العاشرة احتفالا بعشر سنوات من الحراك التعليمي والذي يعتبر شعار البرنامج.

كما ناقش الجانبين تنظيم المؤتمر الدولي الأول للبرنامج لعرض البحوث العلمية التي انتجها الطلاب والباحثين في البرنامج ودعوة الجهات الشريكة لتوسيع نطاق التعاون.

كما تضمن النقاش التوسع في نطاق الشراكة من خلال تقديم برامج مشتركة في مختلف التخصصات والمراحل التعليمية والتي من ضمنها استكمال الدراسة لمرحلة الدكتوراه لبرنامج إدارة التعليم الدولي بعد استمرار التعاون الناجح لما يزيد عن اثنى عشر عامًا.

وخلال اللقاء أشاد رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل بالتاريخ العريق للدولة الألمانية والاسهام التعليمي والفني في مختلف المجالات، كما أهدت ممثلة الجانب الالماني الأستاذة الدكتورة سوزان هاريس مديرة البرنامج في ألمانيا لجامعة حلوان كتالوج يتضمن العديد من الأعمال الفنية الألمانية رمز للحوار الثقافي والفني بين البلدين.

كما أهدي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ممثلة الجانب الألماني الدكتورة سوزان هاريس مديرة البرنامج في المانيا درع الجامعة تقديرا لها.