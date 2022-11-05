رئيس تجارية الجيزة يلتقى بكبار مربى ومنتجى الدواجن والبيض لتثبيت الأسعار

كتب - إسلام سعيد

التقى النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العامن بكبار مربى ومنتجى الدواجن والبيض للاتفاق على تثبيت أ سعار الدواجن والبيض بالأسواق، وذلك بحضور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين واللواء يحى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وسامح السيد رئيس شعبة الدواجن.

وأكد رئيس تجارية الجيزة أن الدولة تمارس دورا كبيرا لضبط أسعار الدواجن والبيض والذى يشهد استقرارا فى أسعارها بالرغم من الأزمات العالمية، نتيجة جهود وزارتى التموين والزراعة فى ضخ كميات كبيره من الدواجن والبيض فى منافذ المجمعات الاستهلاكية و منافذ وزارة الزراعة.

وأضاف ناصر، أن الدولة تولى الإنتاج الحيوانى والداجنى أهمية كبيرة من خلال العديد من المبادرات لتوفير اللحوم ومنها المشروع القومى للبتلو بالإضافة إلى توفير البروتين من مصادر أخرى مثل مزارع الأسماك والتى تشهد انطلاقات عديده لرفع انتاجيتها.

وطالب رئيس تجارية الجيزة الدولة باتاحة استيراد الأعلاف بشكل ميسر وتوفير الدولار بالبنوك وتسهيل الإجراءات الجمركية لأصحاب مزارع ومنتجى الدواجن بوصفها سلع هامه وضرورية للمواطن ونقص الأعلاف سيؤدى إلى زيادة اسعار الدواجن والتى يعتمد الكثير من المواطنيين عليها كمصدر للبروتين بالإضافة إلى العمل على وضع جدول زمنى لاصحاب مزارع الدواجن لتطويرها خاصة أصحاب المزارع الغير مرخصة ومد المهلة الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم والتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة للتعاون فى مجال التفتيش والرقابة وإدراج الدواجن الحية فى البورصة السلعية.

وأشار سامح السيد رئيس شعبة الدواجن إلى أنه للحفاظ على استقرار الأسعار يجب تكثيف الاجتماعات بين وزارة التموين والزراعة وأعضاء البورصة ومنتجى الدواجن لحل المشاكل والصعوبات التى تواجه تربية وإنتاج الدواجن وخاصة مشاكل توفير الاعلاف وضرورة التنسيق مع وزارة التموين لإدراج الدواجن الحية فى البورصة السلعية بالإضافة إلى تكثيف وزارتى التموين والزراعة المعروض من الدواجن و البيض مما يؤدى إلى تراجع بعض التجار المغالين فى أسعار البيض والدواجن.

وطلب رئيس تجارية الجيزة من مربى ومنتجى الدواجن وضع آلية لتثبيت الأسعار مساهمة منهم فى التخفيف عن المواطنيين فى ظل الأزمات العامية.