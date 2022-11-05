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حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مستشفى للتأمين الصحى ووحدة إسعاف بقرية دلاص

السبت، 05 نوفمبر 2022 09:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مستشفى للتأمين الصحى ووحدة إسعاف بقرية دلاص انشاء مستشفى للتأمين الصحى
بنى سويف- هانى فتحى

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تشهد قرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، أن قرية دلاص تشهد تنفيذ وحدة للتأمين الصحي الشامل ، والتي تشمل مبنى دور ارضى وطابقين علويين على مساحة 1988م.
 
وأضاف على يوسف أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء وحدة اسعاف بقرية دلاص على مساحة 270م  بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية بقرية طنسا الملق وذلك ضمن17 مشروعا يجرى تنفيذها بقطاع الصحة بمركز ناصر تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي القرية وتوابعها.
 
 

 


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