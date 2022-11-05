حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مستشفى للتأمين الصحى ووحدة إسعاف بقرية دلاص

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، أن قرية دلاص تشهد تنفيذ وحدة للتأمين الصحي الشامل ، والتي تشمل مبنى دور ارضى وطابقين علويين على مساحة 1988م.

وأضاف على يوسف أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء وحدة اسعاف بقرية دلاص على مساحة 270م بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية بقرية طنسا الملق وذلك ضمن17 مشروعا يجرى تنفيذها بقطاع الصحة بمركز ناصر تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي القرية وتوابعها.