حياة كريمة.. الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ2242 مواطنا بالعاشر من رمضان

فريق المحافظات

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2242 مواطنا من أهالي مدينة العاشر من رمضان تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين بالمركز الطبي بالمجاورة 40 لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالي المدينة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لعدد 2242 مريض من أهالي القرية بواقع 307 مريض في تخصص الباطنة، 61 مريض جراحة عامة، 308 حالات تخصص العظام 368 حالة تخصص الأطفال، 124 بقسم النساء والتوليد، 263 حالة بقسم الجلدية والتناسلية و 19 سيدة بعيادة تنظيم الأسرة، 213 حالة أنف وأذن و 189 حالة بقسم الرمد و 93 مريضا بقسم المسالك البولية و 133 مريضا بقسم القلب والاوعية الدموية و 164 مريض بقسم الاسنان وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، وتم تحويل 6 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة الطبية تضمنت إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط بالإضافة لعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين وكيفية الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية.

وفى سياق منفصل، قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء أمس، بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجيه المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد كورنيش طلعت حرب، مشدداً على سرعة الانتهاء من تقليم الأشجار وصيانه أعمده الانارة وإنشاء احواض الزهور والمقاعد والبرجولات لجلوس المواطنين ليصبح متنفسا ومتنزها لهم يستخدم في الاستراحة ويليق بأبناء المدينة.

كما اطمأن المحافظ على التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم ، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القانون.

وانتقل المحافظ لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة بمنطقة الصاغة وشارعي مولد النبي والبوسطه لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة التجهيزات النهائية الجارية لإقامة معرض للسلع والمواد الغذائية بميدان عرابي والذي تقيمه الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين لإتاحة السلع بأسعار مخفضة عن السوق لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لفتح منافذ جديدة و إقامة شوادر لبيع كافة السلع من أرز ومكرونة وبقوليات وفواكه وخضروات ولحوم بلدى ومجمده وطرحها أمام المواطنين بأسعار مناسبة ويأتي ذلك تزامناً مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الاسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وعدم حجبها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال من يحاول حجب السلع ومضاربه الاسعار.

رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول والأستاذ محمد الأباصيري رئيس حي ثان.