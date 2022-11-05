حملات مفاجئة على المخابز والجزارين بالشرقية وتحرير 227 محضرا تموينيا بالمنوفية

فريق المحافظات

شن قطاع تموين جنوب الشرقية، حملة مكبرة بنطاق مركز منيا القمح والقرى التابعة له، برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع وبالاشتراك مع الطب البيطري وأسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :-

تحرير محضر رقم ( 31227 ) جنح منيا القمح ضد المواطن/ أ .ج . م صاحب محل جزارة بقرية شبرا العنب لحيازة وعرض لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 10 كجم لحوم.

تحرير محضر رقم (30563 ) جنح منيا القمح ضد المواطن/ع .م .ع / صاحب محل جزارة بقرية بندف لحيازة وعرض لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 5 كجم لحوم.

تحرير محضر رقم ( 30562 ) جنح منيا القمح ضد المواطن/ م .ع .ع صاحب محل جزارة بقرية أبو طوالة لحيازة وعرض لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 10 كجم لحوم.

كما تم المرور على عدد من المخابز البلدية وتم تحرير تقارير مخالفة ومنها:

تقرير مخالفة لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ أ .ع .إ لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جم في الرغيف بقرية كفر الشيخ خليفة بمنيا القمح.

تقرير مخالفة لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ن .م .م لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 13 جم في الرغيف بقرية كفر الشيخ خليفة بمنيا القمح.

تقرير مخالفة لمخبز بلدى ملك المواطن/ م .إ .ع لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم في الرغيف بقرية شبرا السلام بمنيا القمح.

تقرير مخالفة لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ أ .ر ع لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات قرية شبرا السلام بمنيا القمح.

تقرير مخالفة لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ أ .ع .س . لعدم اعطاء بون صرف الخبز للمواطنين بقرية الجديدة بمنيا القمح.

تقرير مخالفة لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ خ .ع .م لعدم نظافة المعجن و أدواته بقرية منشأة شفيق بمنيا القمح .

تقرير مخالفة لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ث. ع .إ لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين بقرية منشأة شفيق بمنيا القمح.

وتم المرور على شونة العزيزية لمتابعة توريد الأرز الشعير 2022 إلى الشونة وتم التنبيه على المسؤولين الالتزام باشتراطات الحفظ والتخزين للحفاظ على شكائر الأرز من مياه الأمطار.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تراخي او إهمال من الجهات المختصة في السماح لأي تاجر باستغلال المواطنين والقيام بحجب السلع المدعمة بغرض الاتجار بها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

وفى سياق منفصل، شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو أملاك دولة أو إستكمال اعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة لإزالة مخالفة بناء على الأرض الزراعية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالبيروم وقوة من مركز شرطة فاقوس ومسؤولى الجمعية الزراعية ، وتم إزالة مخالفة عبارة عن بناء بالطوب الأبيض البلوك معروش جزء منه بالسدة والخشب والجزء الآخر لم يستكمل على مساحة قيراط و6 أسهم بقرية الفدادنة التابعة للوحدة المحلية بالبيروم باسم المواطن ( ص ر م ) وتمت إزالة المخالفة في المهد على نفقة المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بفك شدة خشبية لصبه سملات خرسانية بناحية الاقصاب التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 180 متر وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة وفك شدة خشبيه بدون ترخيص بشارع الكونت شديد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى المنوفية، صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيام عدد من الحملات التموينية اليوم، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات البترول بنطاق المحافظة لضبط المخالفين .

وأسفرت الحملات عن تحرير 227 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة منها 85 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 142 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى .

وأضاف الجمال بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها ، تحرير محضر جنح قويسنا ضد صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة بناحية شارع الجيش لحيازته كمية قدرها 1 طن و 120 كجم لحوم مجهولة المصدر وبدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بهدف بيعها بأزيد من السعر الرسمي المتداول بالأسواق ، كما تم تحرير محضر جنح أشمون ضد المدير المسئول عن محل لتجارة وبيع الأعلاف الحيوانية بناحية سنتريس لحيازته كمية قدرها 9 طن أعلاف بدون مستندات ومجهولة المصدر .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب .