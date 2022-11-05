حبس المتهم بالشروع فى قتل عامل لخلافات مالية بالمنيرة الغربية 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم بالشروع في قتل عامل طعنًا بسلاح أبيض في المنيرة الغربية خلال مشاجرة بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة والاستماع إلى شهود الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عامل بطعنة نافذة نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في المنيرة الغربية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المتهم صديق المجني عليه نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات بينهما، مما دفع المتهم للاعتداء على المجني عليه بسلاح أبيض.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.