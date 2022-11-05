جمارك المطار تحبط تهريب 28 هاتف آيفون و359 عبوة مستحضرات تجميل

كتب محمود عبد الغنى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام محاولتي تهريب 28 هاتفا محمولا مع راكبة مصرية، و359 عبوة مستحضرات تجميل مع راكبة أجنبية.

المحاولة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف أحمد محمد مجاهد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة حسام عبد العال مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة يشتبه أن تكون تليفونات، قام توني فكري مدير الحركة بتكليف فاطمة محمد عبده مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 28 هاتفا محمولا ماركة iPhone وسط الملابس بالحقائب.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جنيف استوقف فادي نبيل مأمور اللجنة الجمركية إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة والتي أنكرت أيضا حوزتها لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة داخل الحقائب، قام خالد شعبان مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف السيد أحمد موسي مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود 359 عبوة من مستحضرات التجميل غالية الثمن وسط الملابس بالحقائب.

أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكبة الأول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣٧ ضد الراكبة الثانية، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.