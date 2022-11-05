جامعة كفر الشيخ تنظم دورة لتنمية مهارات التعامل مع القضايا الطلابية.. صور

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب دورة تنمية مهارات التعامل مع القضايا الطلابية، في كلية التربية النوعية، وشارك في الدورة طلاب وطالبات من كليات الجامعة ،تحت رعاية رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، بحضور الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، بإشراف الدكتور رشدي شوقي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هناء بدير طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتضمنت الدورة التدريبية، الصراعات الدولية وأثرها على الاقتصاد العالمي والمحلي وألقى المحاضرة الدكتور رشدي شوقي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث - منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وألقى الدكتور طارق عطية عبد الرحمن أستاذ الاجتماع الريفي بكلية الزراعة محاضرة ،التطرف الفكري والشائعات وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وناقش الدكتور حسني زكريا النجار أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية العنف المجتمعي أسبابه وأساليب علاجه.

وأوضحت الدكتور فاتن طلعت قنصوة، رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب، والدكتور داليا محمد خطاب مدرس بقسم علم نفس بكلية الآداب الأفكار الانتحارية لدى الشباب أسبابها ومظاهرها وأساليب التدخل ، وشرحت الدكتور هناء عبد العظيم محمد، أستاذ مساعد قسم علم النفس بكلية الآداب الغش أسبابه وعلاجه وأضراره على الفرد والمجتمع، وتحدث الدكتور عمرو أبو هاني مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات عن أمن المعلومات والتهديدات والمخاطر وطرق الحماية.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، أداء الجامعة دورها المجتمعي والخدمي في نشر التوعية وتبنيها الموضوعات المهمة التي تعود بالنفع علي الشباب، مشيدا باهتمام القيادة السياسية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقضايا الشباب كافة، ومواجهة انتشار الظواهر السلبية، موضحاً دور الجامعة من خلال تنظيم الندوات التثقيفية في مواجهة الظواهر السلبية والتغلب عليها من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تعمل علي صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته.

وأشاد الدكتور رشدي شوقي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة بحرص إدارة الجامعة في تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لتنظيم العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية التي تهتم بقضايا الشباب، لتنمية مهارات وقدرات أبنائها الطلاب وإكسابهم التوعية والتثقيف وكيفية التعامل مع المشكلات المجتمعية التي تواجهنا.

الحضور بالندوة



جامعة كفر الشيخ تنظم دورة لتنمية مهارات التعامل مع المشكلات والقضايا الطلابية