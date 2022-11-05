جامعة دمياط تشارك بأحد المشروعات في مؤتمر المناخ بجناح وزارة التعليم العالي

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت جامعة دمياط، اختيار أحد مشروعاتها البحثية للمشاركة فى مؤتمر التغير المناخى المنعقد هذا العام فى مدينة شرم الشيخ، وتم اختيار المشروع بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ويتناول تأثيرات التغير المناخى فى تنوع الطيور وهجرتها بالمناطق الساحلية، والمشروع من إعداد السيدة الدكتور بسمة شتا الأستاذ المساعد بكلية العلوم، وسيعرض المشروع فى "المنطقة الخضراء" فى الساحات المخصصة لانعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ.

وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بأطيب التهانى للدكتور بسمة شتا إحدى شباب العلماء الواعدات بالجامعة ولجميع المنتسبين للجامعة لمشاركة الجامعة الفعالة فى هذا الحدث العالمى وبحضور زعماء العالم، خاصة أن مشروعات معرض وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المقبولة للمشاركة والمقدمة من الجامعات أعدادها محدودة وتبلغ اثنتى عشر، إضافة إلى المشروعات المقبولة من أكاديمية البحث العلمى، وهذا المعرض خاص بمشروعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط ولا علاقة له بمعارض المؤسسات الحكومية الموقرة الأخرى، وتتمنى الجامعة كل التوفيق للباحثة فى المؤتمر.