جامعة الإسكندرية تنظم مبادرة طلابية طوال العام للمشاركة بقضايا تغير المناخ

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

تنظم جامعة الاسكندرية على مدار العام وحتى نهاية عام 2023، وتزامناً مع بداية مؤتمر الأطراف COP27، مبادرة طلابية تهدف إلى مشاركة الطلاب في تناول قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة لها، وتوعيتهم وحثهم على الاهتمام بالآثار المترتبة على تغير المناخ في مدينة الإسكندرية وكيفية حمايتها من آثار التغير المناخى، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية مختلفة تشمل بناء القدرات، وحوار الشباب، ومسابقات، وعروض مسرحية، ومعسكرات تدريبية بالإضافة إلى حملات التوعية عن تغير المناخ.

في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تمكين الطلاب من القيام بدور فعال فى قضايا تغير المناخ، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بدأت الفاعليات أول أمس الخميس، بافتتاح الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة، لعرض أول فيلم من سينما جامعة الإسكندرية (AU CINEMA ) ضمن الجزء العملي لمقرر القضايا المجتمعية وذلك بمسرح كلية التجارة (مدرج د)، بحضور الدكتور أيمن شتيوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح سليمان الأستاذ بكلية الزراعة والمنسق العام لمقرر القضايا المجتمعية بجامعة الإسكندرية، و1500 طالب من كليات الجامعة، حيث تم عرض الفيلم "الصبي الذي سَخَّرَ الرياح".

وهو فيلم تسجيلي عن قصة حقيقية حدثت في قرية فقيرة من القرى الأفريقية، تقوم فكرة الفيلم على استخدام العقل كى نبدع ونبتكر فى حل أزمة الطاقة، بشرط أن نثق فى قدراتنا، وذلك من خلال قصة صبي يبلغ من العمر 13 عامًا تم طرده من مدرسته التي يحبها عندما لم تعد أسرته قادرة على تحمل دفع الرسوم. ومع ذلك يتسلل الصبي إلى مكتبة المدرسة ويتعلم كيفية بناء طاحونة هوائية أنقذ بها، ليس أسرته فقط وإنما كل أهل قريته، من المجاعة.