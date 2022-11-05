اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 07:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

جاستن ترودو يعلن مشاركته فى القمة الفرنكفونية بتونس

السبت، 05 نوفمبر 2022 07:00 ص
جاستن ترودو يعلن مشاركته فى القمة الفرنكفونية بتونس رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنه سيترأس وفدا رفيع المستوى للمشاركة في القمة 18 للفرنكوفونية بجزيرة جربة جنوب شرق تونس يومى 19 و20 نوفمبر الجاري.

ووفق بلاغ نشره مكتب رئيس الوزراء الكندي، سيركز جاستن ترودو خلال مشاركته في هذه القمة التي وضعت تحت شعار "التواصل ضمن التنوع" على أهمية الدفاع عن السلام والأمن وتعزيز اللغة الفرنسية وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأفاد المصدر نفسه أن كندا ستواصل تعزيز علاقاتها مع شركائها في منظمة الفرنكوفونية في كل القارات.

كما سيبرز رئيس الوزراء الكندي أيضا الحاجة إلى اتخاذ إجراءات طموحة تتعلق بالمناخ لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أنظف وتعزيز الأمن الغذائي والأمن الطاقي، والسعي إلى تحسين حياة الناس بكلفة معقولة.

ووفق البلاغ الصحفي، ستواصل كندا العمل مع شركائها الدوليين والديمقراطيات حول العالم لمواجهة التحديات الراهنة والاستعداد للفرص التي يتيحها المستقبل.


جاستن ترودو

كندا

اخبار كندا

تونس

اخبار تونس

القمه الفرنكوفونيه

جزيرة جربه



الموضوعات المتعلقة

قبل انطلاق COP27.. كندا تؤكد دعمها لزيادة التمويل المناخى من الدول المتقدمة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:39 ص

العالم هذا الصباح.. حصاد أرواح وهبوط أراضى.. إعصار الفلبين يقتل العشرات ويهجر المئات.. زلزال شدته 4.6 درجة يضرب جنوب التبت.. كندا تخطط لزيادة عدد المهاجرين إلى 500 ألف سنويا بحلول 2025

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 09:00 ص

كندا تخطط لزيادة عدد المهاجرين إلى 500 ألف سنويا بحلول 2025

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 03:00 ص

رئيس أمريكا ورئيسا وزراء كندا وبريطانيا يتطلعون للعمل مع رئيس البرازيل الجديد لتعزيز التعاون

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:04 ص

كندا: مشاركتنا فى كوب27 لدعم النتائج الناجحة المتماشية مع أهداف اتفاقية باريس

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:07 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة