اليوم السابع
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تعرف على مشروع تطوير النقل الداخلى بمحافظة المنوفية

السبت، 05 نوفمبر 2022 07:13 م
تعرف على مشروع تطوير النقل الداخلى بمحافظة المنوفية وزارة النقل
كتب سيد الخلفاوى

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وقعت وزارة النقل بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، بشأن تولي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل طرح مشروع مرفق النقل الداخلي بمحافظة المنوفية.. وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن تطوير النقل فى المنوفية:
 
سيتم طرح ما يمتلكه المحافظة من سيارات ومعدات وجراجات ومواقف وبنية تحتية على القطاع الخاص. 
يهدف البروتوكول لإدارت وتشغيل وتطوير النقل فى المحافظة لمدة 15 عاما.
المشروع يهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تعظيم منظومة النقل الجماعي. 
الطرح سيكون للتشغيل والإدارة لمرافق النقل الحالية مع بقاء الملكية للمحافظة. 
سيتم توفير خدمات نقل متميزة للركاب. 
سيتم طرح خطوط ومسارات جديدة طبقا لحجم الطلب على الخدمة داخل المحافظة. 
سيتم ربط المحافظة بخارجها من المحافظات المجاورة. 
سيكون هناك رقابة من المحافظة الى جانب الجهاز بالرقابة والتفتيش ومراقبة جودة الخدمة. 
تدرس شركة السوبرجيت تسيير خط من شبين الكوم الى القاهرة او الإسكندرية لخدمة المواطنين.
تطوير مشروع مرفق النقل الداخلي من خلال جهاز تنظيم النقل البري سيكون له مردود كبير علي الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظة المنوفية والمحافظات المجاورة. 
 
 

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المنوفية

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النقل الداخلي

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