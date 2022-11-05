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تعرف على مجهودات الدولة فى علاج مرضى الإدمان مجانا خلال 10 أشهر.. إنفو جراف

السبت، 05 نوفمبر 2022 04:50 م
تعرف على مجهودات الدولة فى علاج مرضى الإدمان مجانا خلال 10 أشهر.. إنفو جراف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى
كتب مدحت وهبة

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نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق " الفيس بوك " انفو جراف عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال اول 10 أشهر من عام 2022 ،حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لعدد 136 آلاف و200 مريض إدمان " جديد ومتابعة " ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، منهم 15201 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر ،حى الضواحى ببورسعيد" والمناطق المجاورة .
 
وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعى، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.66 % بينما بلغت نسبة الإناث 5.34%، بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث فى الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان فى سرية تامة، ولذلك تم تخصيص عدد من الآسرة فى المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.
 

 

 


التضامن

صندوق مكافحة الإدمان

علاج مرضى الادمان

مراكز علاج الادمان

خدمات مرضى الادمان

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