تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.7%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.7%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 827.3 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 748.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.5%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 626.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.2%.

وجاء فى المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 531.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 462.1 مليون جنيه بنسبة 4.6%، وحل فى المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 434.7 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 432.6 مليون جنيه، 418.4 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 4.2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11262.40 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2213.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 0.55% ليغلق عند مستوى 3226.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.98% ليغلق عند مستوى 13665.01 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 3508.05 نقطة.