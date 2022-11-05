تطوير ميناء دمياط.. أرصفة بطول 3400 متر وطاقة استيعابية وتخزينية لـ 40 مليون طن

كتب ـ سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، ما يعمل على إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول وحجم التجارة، وهو ما يحول مصر في الفترة القادمة لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات.

ومن هذه المشاريع مشروع محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بميناء دمياط (تحيا مصر 2)، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية الزيادة المتوقعة في عدد السفن المترددة على الميناء وحجم البضائع المتداولة مستقبلاً، وإنشاء منطقة سكنية استثمارية بمعرفة مطور عقاري، وتبلغ أطوال الأرصفة بالمشروع 3400 متر بعمق 18 مترا والساحة الخلفية 2,2 مليون متر مربع (بما تشمل المخازن والساحات) والطاقة الاستيعابية 17 مليون طن سنوياً والطاقة التخزينية 24 مليون طن سنوياً.

كما يتم تنفيذ محطة للحبوب والغلال بميناء دمياط على مساحة 270 ألف م2 حيث يهدف المشروع إلى تعزيز القدرة التنافسية للميناء من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين الحبوب بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه البضائع والمخطط تنفيذ المشروع بأطوال أرصفة 600 متر وعمق 17 مترا والساحة الخلفية 270 ألف متر مربع (بما تشمل من مخازن وصوامع) والطاقة الاستيعابية 3 مليون طن سنوياً والطاقة التخزينية 10 مليون طن سنوياً .