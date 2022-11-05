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"تطوير إدارة التعليم الأزهرى في ضوء رؤية مصر 2030" رسالة دكتوراة بتربية المنصورة

السبت، 05 نوفمبر 2022 01:23 م
"تطوير إدارة التعليم الأزهرى في ضوء رؤية مصر 2030" رسالة دكتوراة بتربية المنصورة الباحثة شيماء عمر عيسى
كتب - أحمد خالد

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حصلت الباحثة شيماء عمر عيسي علي درجة الدكتوراة في الإدارة والتخطيط التربوي في كليه التربية جامعة المنصورة، بتقدير إمتياز عن رسالتها المقدمة، بعنوان" تطوير إدارة التعليم الأزهري في ضوء رؤية مصر 2030".

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد إبراهيم مجاهد استاذ أصول التربية وعضو اللجنه العلمية للترقية والدكتور علي حماد أستاذ الإدارة والتخطيط بكلية التربية ووكيل كليه التربية للدراسات العليا والدكتور مهني غنايم استاذ أصول التربية وعضو اللجنة العلمية، والدكتور هاني يونس استاذ أصول التربية ورئيس قسم أصول التربية في كلية التربية جامعه بنها.

والرسالة تناقش تطوير إدارة التعليم الأزهري وفقا لرؤيه مصر 2030، وتم التوصل الي عدة نتائج من أهمها دور تطوير الإدارة في وضع رؤي عصرية للتعليم الأزهري ووضع رؤي جديدة لتجديد الخطاب الدينى، والعمل علي وضع خطط إدارية واستراتيجية لإدارة التعليم الأزهرى.

وتم منح الباحثة درجه دكتوراة التربية تخصص الإدارة والتخطيط التربوي، مع التوصية بالنشر وترجمة الرساله وتبادلها مع الجامعات الأجنبية.

رسالة دكتوراة بتربية المنصورة (1)
رسالة دكتوراة بتربية المنصورة (1)

 

رسالة دكتوراة بتربية المنصورة (2)
رسالة دكتوراة بتربية المنصورة (2)

 

رسالة دكتوراة بتربية المنصورة (3)
رسالة دكتوراة بتربية المنصورة (3)

 

رسالة دكتوراة بتربية المنصورة (4)
رسالة دكتوراة بتربية المنصورة (4)

 

رسالة دكتوراة بتربية المنصورة (5)
رسالة دكتوراة بتربية المنصورة (5)

 

رسالة دكتوراة بتربية المنصورة (6)
رسالة دكتوراة بتربية المنصورة (6)

 


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