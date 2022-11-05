ترقية 10 أعضاء بهيئة التدريس وتعيين 11 مدرسا بجامعة طنطا

فريق المحافظات

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة ،على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من مروة ناجى إمام، وليد عبد الهادى علام بكلية الطب، حنان إبراهيم أحمد، سهام عبداللطيف محمد، معتز خيرى بركات بكلية العلوم، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من شريف يوسف الإمام، منار ماهر فايد، سارة مينا مسيحه بكلية الطب، إنجى خيرت حمزة بكلية الآداب، غادة إسماعيل عطية بكلية الصيدلة.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من آيات اسماعيل فره، ميادة الدسوقى الحسينى، بسنت مدحت هويدى بكلية الطب، محمد ناصر عبدالمجيد بكلية التجارة، فداء عبدالمنعم قطاطه بكلية الصيدلة، إيناس عبدالمنعم الشناوى، شيماء محمد الطنطاوى بكلية طب الأسنان، هاجر شوقى فوده، هبة سليمان داود، قطب محمد بلضم بكلية الهندسة، سحر أنيس الفخرانى بكلية التربية النوعية.

و الموافقة على منح 37 درجة دكتوراه و113 درجة ماجستير و932 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.