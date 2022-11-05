تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 626 شاحنة و33 سيارة.

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و382 شاحنة و21 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و244 شاحنة و12 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم، السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفن بريدج وسينا وايلة، وغادرت السفن بريدج وسينا وايلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفن سينا وبريدج وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1261 راكبا.