تحصين41 ألفا من الثروة الحيوانية ضد طاعون المجترات الصغيرة فى الغربية

وأضاف أنه تم تحصين 41 ألف و 600 حيوان من الماعز والأغنام حتي الآن بنسبة تحصين 97%، مشيرًا الي انه تم صرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة للتحصين، كما تم حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات (الأغنام – الماعز) والبالغ عددها 41688 تقريبا.

كما ناشد مدير المديرية جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعيه للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات .

وأوضح مدير المديرية آن هناك لجان من الأطباء والمعاونين تقوم بالمرور علي المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات، بجانب الأخري المكلفة بهذا الشأن في الوحدات أو في لجان مركزية داخل القري، وأن التحصين أمن وفعال ومتوفر وثمن التحصين 3 جنيهات للحيوان من الأغنام اوالماعز، وحال وجود أي شكوي علي المواطنين يرجى التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطري علي تليفون 3332574، وتوصى المديرية المواطنيين أهالى المحافظة ومربي المجترات الصغيرة بضرورة تحصين مواشيهم حفاظا وحماية لهم.