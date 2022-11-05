تحريات المباحث تكشف سبب اندلاع حريق فى محل ملابس بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات نشوب حريق بمحل لتجارة الملابس، في مول تجاري بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن ماس كهربائي أدى لاندلاع النيران، دون وجود شبهة جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وإعداد تقرير عن ملابسات نشوب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمحل تجاري لتجارة الملابس في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.