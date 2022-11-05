"بيطرى الشرقية" يُجرى المسح التناسلي الشامل لـ4 آلاف و924 رأس ماشية

فريق المحافظات

قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، خلال شهر أكتوبر الماضي، بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و 924 رأس ماشية والتلقيح الاصطناعي لـ 1194 رأس ماشية .

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية ( إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية و أقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية ) قامت خلال شهر أكتوبر 2022م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و 924 رأس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ 1194 رأس ماشية ، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

وبدوره ، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.