بايدن عن استحواذ إيلون ماسك على "تويتر": ينشر أكاذيب فى جميع أنحاء العالم

كتب: إيهاب محمد

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن تويتر تحت ملكية إيلون ماسك "ينثر أكاذيب فى جميع أنحاء العالم"، وفى حديث الرئيس الأمريكى بحفل لجمع التبرعات فى روزمونت بولاية إلينوى، يوم الجمعة، قال إنه "قلق بشأن شراء ماسك لموقع تويتر فى 27 أكتوبر"، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وبينما تعهد إيلون ماسك بإنهاء الرقابة على المنصة، والتوقف عن مراقبة حرية التعبير، قال بايدن: "ما يقلقنا الآن جميعا هو قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب فى أنحاء العالم.. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟".



تقرير ديلى ميل

كان ماسك، الذي طرد 3700 شخص يوم الجمعة - نصف القوة العاملة في تويتر - غير نادم وسط سيل من الانتقادات، وكانت صفقة الاستحواذ على تويتر التي أبرمها الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك غارقة في الجدل، ومنذ الاستحواذ ، استمر الملياردير في اتخاذ خطوات صارمة وجذب انتقادات من جهات متعددة، فيما يقال إن الشركة تخسر حوالي 3 ملايين دولار في اليوم ويريد رئيس تويتر لتقليص هذه الخسائر.

وبصرف النظر عن تخفيضات الوظائف ، يجد ماسك الآن طرقًا أخرى لتوفير "ما بين 1.5 مليون دولار و 3 ملايين دولار في اليوم"، فوفقًا للتقرير ، أمر رئيس SpaceX الآن تويتر بتوفير ما يصل إلى مليار دولار من تكلفة البنية التحتية السنوية.

ونقلاً عن أحد المصادر ، ذكرت وكالة رويترز أن تويتر يستكشف ما إذا كان يقلل مساحة الخادم الإضافية ، والتي يتم الاحتفاظ بها لضمان قدرة تويتر على التعامل مع الأحداث ذات الكثافة المرورية العالية ، والاستمرار في مثل هذه المواقف.

وأثارت هذه الشائعات مخاوف من أن هذه التخفيضات في التكاليف ستؤثر على موقع المدونات الصغيرة خلال "الأحداث التي تشهد حركة مرور عالية مثل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة" ، كما يقترح التقرير.