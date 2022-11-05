باحث بجامعة قناة السويس يحصل على المركز الأول بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للدكتور السيد عويس عمران أستاذ ورئيس قسم الأراضي المياه بكلية الزراعة لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية ضمن مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتكريم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي له خلال فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

تأتى المبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولفيف من الوزراء والمحافظين تتويجاً لجهود المبادرة التى انطلقت منذ أشهر بمحافظات جمهورية مصر العربية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية ،وتزامناً مع استضافة مصر الحالية لمؤتمر الأطراف COP27 لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأعرب "مندور" عن سعادته و فخره بعلماء وباحثي جامعة قناة السويس لتمثيلهم المشرف بالمبادرة منذ انطلاقها بمختلف فئاتها للإسهام في مواجهة التغير المناخي وإيجاد تقنيات ذكية للتنبؤ بهذه التغيرات، مثمناً دور محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء شريف بشاره فى تقديم المشروعات والأفكار المتميزة بما يحقق رؤية مصر2030.

وتابع رئيس الجامعة أن الدكتور السيد عويس قدم مشروع بعنوان "نظام إنذار ذكي بتقنية النانو للسيطرة والكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء"، وفاز بالمركز الأول عن فئة المشروعات الغير هادفة للربح، مشيراً إلى أن هذا المشروع تم اختياره من ضمن 18 مشروع اختيرت من بين 162 تم تصفيتهم من إجمالي 6281 مشروع على مستوى محافظات مصر.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا الفوز يأتى تنفيذاً لرسالة الجامعة منذ نشأتها نحو التوجه للمجتمع وحل قضاياه المعاصرة من خلال حلول إبداعية يطرحها الباحثين لتحقيق مستقبل أفضل ، مؤكداً أن الجامعة تهتم بفتح جسور التعاون والتواصل مع كافة المؤسسات والهيئات بالمجتمع لربط تلك الأفكار بجهات الاستثمار والتمويل من الداخل والخارج.



تكريم الباحث من رئيس الوزراء