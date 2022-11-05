كان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله إلى المدرسة يرافقه رئيس بعثة الشرف نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة وعدد من المستقبلين.



استقبال البابا فى مدرسة القلب المقدس بالبحرين

وقال قداسة البابا فرنسيس - خلال زيارته لمدرسة القلب المقدس - إنه سعيد بما لمسه في مملكة البحرين من التقاء وحوار بين مختلف الثقافات والأديان، معرباً عن سروره بتواجد الطلبة والشباب الذين يمثلون هذا التنوع في البحرين ويجسدون صورة من صور التعايش فيها.



ووجه قداسة البابا حديثه للطلاب قائلا،، إن الجميع يحتاج لإبداعهم ولأحلامهم وشجاعتهم ولروحهم المرحة التي تبعث روح التجديد في كيفية التعامل مع الأمور.



البابا فرانسيس



وحثهم البابا فرنسيس الشباب على اعتناق ثقافة الاهتمام، موضحاً بأن ذلك يعني التعاطف مع الغير وفهم أفكارهم واهتماماتهم ومشاعرهم، وأن تعزيز هذه الثقافة ينعكس بالتالي على تعزيز روح الأخوة في المجتمعات، فضلا عن عن أهمية التمسك بروح الأخوة التي تمكنهم من أن يكونوا بناة مستقبل العالم.



وأكد بابا الفاتيكان ضرورة أن يكون لهم نماذج يقتدون بها ويستشيرونها وأن تكون لهم صحبة طيبة تعينهم في مشوار الحياة.



البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

كان قداسة بابا الفاتيكان قد ترأس صباح اليوم صلوات القداس الإلهي من استاد البحرين الوطني والذي أقيم بعنوان "من أجل العدل والسلام"، بحضور نحو 28 ألف شخص، وذلك على هامش زيارته لمملكة البحرين بدعوة من العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في "ملتقى البحرين للحوار".