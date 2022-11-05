انهيار جزئى بعقار غرب الإسكندرية دون إصابات.. والحى يقرر إخلاء عقارين مجاورين

الإسكندرية - جاكلين منير

تلقت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بلاغا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بسقوط أجزاء من عقار خال من السكان رقم 10 حارة عبد النبي كفر عشري مينا البصل بنطاق حي غرب.

وبناء علي تعليمات الدكتورة ماجدة جلاله مدير المديرية، تم توجيه مريم رفعت مسئول الإغاثة بالمديرية لفريق الإغاثة بإدارة غرب الاجتماعية، أمل عبد الفتاح مدير الإدارة، وتوجه فريق الإغاثة أمينة رأفت الرائدة الاجتماعية وماجدة البيومي رئيسة وحدة مينا البصل لمكان البلاغ للمعاينة والحصر.

وتبين من خلال المعاينة تصدع العقار رقم 10 من الساعة 2 صباحا وإخلاء السكان للعقار وقام حي غرب بعمل إخلاء إداري دون المنقولات لعقارين مجاورين للمنزل رقم 7 و10 مكرر للعرض علي اللجنة الهندسية.

كما تم عمل الحصر لعدد 17 أسرة 34 فردا بالثلاث عقارات ولا توجد أي خسائر بالأرواح أو إصابات أو خسائر في الممتلكات.

وأكدت المديرية أنه جاري عمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة لصرف مساعدات الإعاشة.