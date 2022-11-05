انقطاع المياه عن ميدان روكسى وعدة مناطق بمصر الجديدة لمدة 6 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (ميدان روكسى ومتفرعاته – شارع الميرغنى ومتفرعاته – شارع إبراهيم اللقانى ومتفرعاته – شارع نزيه خليفة ومتفرعاته – منطقة البارون – الاتحادية ) وضعف المياه عن مناطق (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية ومتفرعاته)، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 7 -11-2022 الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، بسبب أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم ضغط عالى أسفل كوبرى السواح بالأميرية.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرةوفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125 .