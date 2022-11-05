انطلاق مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل بأسوان.. مساء اليوم

أسوان – عبد الله صلاح

تنطلق مساء اليوم، السبت، فاعليات الدورة السابعة من مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل بمدينة أسوان، والذى يقام خلال الفترة من 5 وحتى 9 نوفمبر الجارى، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان، وبالتعاون مع وزارتى السياحة والآثار والتربية والتعليم والتعليم الفنى.

يشارك في المهرجان الذى تتضمن فاعلياته عروضا مسرحية للأطفال وورش فنية، فنانون من دول: "الأردن والكويت وعمان والسودان بجانب مصر"، وعقدت إدارة المهرجان برئاسة الدكتورة هنا مكرم، اجتماعاً حضرته نجوى أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، للتحضير ووضع اللمسات النهائية لانطلاق فاعليات المهرجان.

وأكدت نجوى أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن ذلك تأكيدا من الهيئة العامة لقصور الثقافة على أهمية المهرجانات الدولية لدعم وتوطيد العلاقات الودية والدولية وتحقيق التواصل والتقارب بين الشعوب العربية والأفريقية والأجنبية، فضلاً عن دور المهرجان فى تبادل الثقافات وتحقيق الترويج والتسويق السياحى.