انطلاق فعاليات الملتقى الفنى الـ20 بمشاركة 15 جامعة بجنوب الوادى اليوم

وقال الدكتور يوسف غرباوى إن الجامعة أنهت كل الاستعدادات لانطلاق الملتقى الفنى العشرين، والذى يقام هذا العام تحت شعار "معا لإحياء الموسيقى العربية"، وسوف تقام فعاليات الملتقى بالمسرح المكشوف بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، لذا تسعى الجامعة جاهدة لاستضافة العديد من الأنشطة الطلابية المتنوعة على مدار العام الدراسى، مشيرًا إلى أن الملتقى الفنى الذى تنظمه الجامعة كل عام يعد ملمحا من ملامح التواصل والتكامل بين الأشقاء فى مختلف الجامعات المصرية كما يشكل محورا لتبادل الخبرات وتناقل الرؤى فى كل المجالات.



وأشار الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن عروض الجامعات المشاركة بملتقى هذا العام سوف تبدأ من الساعة 5 مساء، مضيفًا أن الجامعات المشاركة فى الملتقى العشرين هى جامعات (المنوفية – عين شمس – النيل – الاسكندرية – المنصورة – أسيوط – قناة السويس – طنطا – القاهرة – حلوان – بنها – المنيا – العريش – معهد العبور العالى) بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادى.