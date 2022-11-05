انطلاق أول ماراثون طلابى حاشد للجرى بجامعة أسيوط الأهلية.. صور

فريق المحافظات

أطلق الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، إشارة البدء لانطلاق أول ماراثون طلابى حاشد " للجري"، والذى يقام لأول مرة فى رحاب جامعة أسيوط الأهلية والذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، والذى يأتى بالتوازى مع احتفالية "جامعة أسيوط ومستقبلنا الأخضر" تزامنا مع استعدادات الدولة المصرية لإطلاق قمة المناخ COP27 المقرر انطلاق أعماله خلال هذا الأسبوع الجارى وحتى 18 نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ وبحضور حاشد من قادة وزعماء العالم من نحو 196 دولة من مختلف دول العالم، كما شارك فى انطلاق فعاليات الماراثون الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وشوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط، ومصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط المساعد والمشرف العام على الجامعة الأهلية، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ولفيف من عمداء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة الأهلية، وقيادات العمل الأكاديمى إلى جانب المتخصصين بالعمل فى الإدارة العامة لرعاية الشباب و المشرفين على تنظيم الماراثون و بمشاركة حاشد طلابى من مختلف كليات الجامعة الأهلية.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوى عن بالغ سعادته فى المشاركة فى فعاليات لقاء اليوم "ماراثون للجري" كونه أول نشاط طلابى حاشد من أنشطة الجامعة الأهلية ، و الذى يأتى فى إطار الدور التوعوى والتثقيفى للجامعة الأهلية والذى لا يقتصر على القيام بمسئولياتها التعليمية والبحثية فقط ولكن هناك المسئولية الأخرى والموازية وهى إعداد وتأهيل أجيال ناشئة على وعى كامل بكافة القضايا والأحداث المحيطة بها محلياً ودولياً والقادرين على القيام بالدور المنوط بهم فى خدمة وطنهم وهو التصدى لما قد يواجهه من مشاكل وتحديات بالمشاركة الفاعلة والإيجابية فى المشهد الوطنى وطرح حلول ومبادرات تساهم فى تحسين واقعه والنهوض به بما يمكنهم من استثمار للمناخ السائد والذى يتسع لتواجدهم القوى فى ظل ما تحرص عليه القيادة السياسية من تفعيل استراتيجية واضحة لتمكين الشباب وما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من دعم ورعاية لهم جميعاً وفتح مجالات تتوافق مع رؤاهم وأفكارهم وأحلامهم فى شتى المجالات.

كما كرم الدكتور أحمد المنشاوى أصحاب المراكز المتقدمة فى ماراثون الجرى "طلبة" والذى جاء بالترتيب حصول الطالب إبراهيم أحمد محمد على المركز الأول، المركز الثانى على محمد فرحات، المركز الثالث خالد ناصر خميس، المركز الرابع إبرام بدر فوزي، المركز الخامس سيف عادل خضر، المركز السادس يوسف إسماعيل سعد، المركز السابع إبراهيم محمد محمود ، المركز الثامن كيرلس سامح صبحي، المركز التاسع محمود ممتاز محمد، المركز العاشر محمد قناوى محمود، المركز الحادى عشر مصطفى محمود سعد، المركز الثانى عشر تونى مدحت منير، المركز الثالث عشر إبراهيم يوسف الزهري، المركز الرابع عشر فارس أسامة سعد، المركز الخامس عشر فرحات محمد فرحات ، المركز السادس عشر محمد مؤمن عبد السلام ، المركز السابع عشر أحمد رمضان أحمد .

كما كرم رئيس الجامعة أصحاب المراكز الخمس الأولى من طالبات الجامعة الأهلية المشاركين فى الماراثون وهم المركز الأول سلمى محمد إمام، المركز الثانى فرح أحمد فاروق، المركز الثالث لمياء سيد أحمد، المركز الرابع أمنية أشرف أحمد، المركز الخامس سامية محمد أحمد.



المشاركون بالماراثون



ماراثون الجرى



المتسابقون