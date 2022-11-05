اليوم السابع: قمة المناخ.. العالم فى شرم الشيخ

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: تجهيزات وخدمات غير مسبوقة قبل انطلاق cop27 اليوم.. اللجنة المنظمة تستقبل 7 آلاف ضيف بالمطار.. قمة المناخ.. توفير سيارات الخدمات الطبية لذوى الهمم.. وأتوبيسات كهربائية ومحطة شحن للسيارات الكهربائية



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