وأفادت المديرية العامة للأمن المغربي- في بيان، بأنه بعد الاشتباه في حمولة إحدى حاويات البضائع، كانت على باخرة للنقل البحري تحمل علم إحدى الدول الأوروبية، وبتفتيش الحاوية تم ضبط الشحنات المهربة ملفوفة ومخبأة داخل براميل تحتوي على مواد استهلاكية.



وأضافت المديرية أن إجراءات البحث والتحري تجرى حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من الأقراص المخدرة، وامتدادات هذه الشبكة.