المعاينة: لا توجد شبهة جنائية فى حريق محل ملابس بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، محل لتجارة الملابس، في مول تجاري بمدينة 6 أكتوبر، اشتعل به حريق، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمحل، كما تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمول، لكشف ملابسات اندلاع الحريق، الذي لم يسفر عن إصابات.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمحل تجاري لتجارة الملابس في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.