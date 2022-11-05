المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين بسرقة سائق توك توك تحت تهديد السلاح بالبحيرة

البحيرة -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي ، والمستشار تامر عتمان، وسكرتير المحكمة خالد حسين، بالسجن المشدد 6 سنوات لكل من "م.ع.م" و"م.ر.ف" و"ف.أ.ا" و"أ. ال . ب" وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بسرقة المجني عليه "أ.م.ع " تحت تهديد السلاح.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9802 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبو المطامير ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة أبو المطامير ببلاغ من المجني عليه، بيقام المتهمين بسرقة التوكتوك خاصته تحت تهديد السلاح، بدائرة المركز .

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز أبوالمطامير، أنه حال سير المجني عليه "أ.م.ع " سائق توكتوك في الطريق العام للعمل قام المتهمون "م.ع.م" و"م.ر.ف" و"ف.أ.ا" و"أ.ال.ب" بسرقته، حيث صعد المتهم الأول للركوب معه إلي التوكتوك، وفؤجي بالمتهم الثاني يشهر في وجهه سلاح أبيض مطوة، وذلك لشل حركته وتواجد المتهم الثالث والرابع علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم، واستولوا علي التوكتوك وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضهم علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها علي المتهمين.