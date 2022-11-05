المرور: غلق جزئى لشارع الأهرام لتسليم النصف الثانى من مواقع محطات المترو

كتب عبد الرحمن سيد - مرام محمد

تجرى إدارة المرور، عملية غلق جزئي بدءا من أمام كازينو ومطعم الليل وحتي تقاطعه مع شارع ابن بطوطة بطول (500 متر ) في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة وبداية من بعد تقاطع شارع الأهرام مع شارع مصطفي كامل بمسافة (60 متر ) وحتي ماقبل منطقة محلات شعبان بمسافة ما يقرب من ( 40 مترا)، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشفت محافظة الجيزة، أنه في ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو انفاق الخط الرابع المار بشارع الاهرام والذي يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية – مدكور - المساحة) وستقوم الشركة المنفذة بإستلام النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق الطالبية ( المرحلة الثانية ) تحديدآ بداية من ما بعد تقاطع شارع الأهرام مع شارع مصطفي كامل بمسافة (60 مترا) وحتي ماقبل منطقة محلات شعبان بمسافة ما يقرب من ( 40 مترا) بشارع الأهرام ويبلغ طول أعمال موقع المحطة ما يقرب من ( 500 متر ) في الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية .

وأشارت المحافظة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام في المنطقة والاتجاه المشار اليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق الطالبية بالكامل وذلك ابتداء من صباح اليوم وحتى انتهاء فترة الأعمال، وستقوم محافظة الجيزة بتسليم الشركة المنفذة النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق مدكور (المرحلة الثانية) تحديدأ بداية من أمام كازينو ومطعم الليل وحتي تقاطع شارع الأهرام مع شارع ابن بطوطة بطول ما يقرب من(500 متر ) في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية .

وأكدت المحافظة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام في المنطقة والاتجاه المشار اليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق مدكور بالكامل وذلك ابتداء من اليوم وحتى انتهاء فترة الأعمال .