اليوم السابع
Ads
السبت، 05 نوفمبر 2022 04:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اللجنة المنظمة لقمة المناخ تستقبل 7 آلاف ضيف من أنحاء العالم بشرم الشيخ

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:27 م
اللجنة المنظمة لقمة المناخ تستقبل 7 آلاف ضيف من أنحاء العالم بشرم الشيخ مطار شرم الشيخ
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قبل ساعات من انطلاق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، بدأت اللجنة المنظمة للمؤتمر، اليوم السبت، في استقبال حوالي 7 آلاف ضيف من مختلف الدول والجنسيات المُشاركة في الدورة 27 من قمة المناخ المُنعقدة في "مدينة السلام" شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022. 
 
وحرص أعضاء اللجنة المنظمة بمطار شرم الشيخ الدولي، على تقديم كافة الخدمات للمُشاركين فور وصولهم، والرد على جميع استفساراتهم، كما خصصت اللجنة المنظمة للمؤتمر، أماكن مُخصصة لإنهاء إجراءات وصول ضيوف قمة المناخ وتجهيز استراحات للضيافة واستراحات كبار الزوار في صالات الوصول الدولي والسفر الداخلي، فضلًا عن تحديد مسارات ووضع علامات إرشادية خاصة للمُشاركين، وتوفير وسائل الانتقال اللازمة لهم من المطار إلى فنادق التسكين، وذلك من خلال تخصيص حافلات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، لخدمة ضيوف المؤتمر ونقلهم داخل المدينة مجانًا.
 
وتتولي اللجنة المنظمة العمل من خلال  غرف العمليات المركزية والتي تربط بين مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات المشـاركة في المؤتمر، حيث تعتمد على النظـام الإلكتروني لمتابعة مختلف العمليات، بداية من وصـول الوفود إلى المطار، وحتى حضـور الفعاليات في المنطقتين الزرقاء والخضـراء حتى المغادرة.
 
كما قامت فرق العمل باللجنة المنظمة بمتابعة التجهيزات وإنهاء الإجراءات الخاصة بتسكين واستضافة ٧ آلاف ضيفًا بفنادق شرم الشيخ، كما ستعمل اللجنة على مساعدة وخدمة المُشاركين طوال فترة انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ.
 
0e458ca0-9c8c-4491-9abe-448e3efb9e11
 
3a124bb6-7179-451b-a506-d1ece02c99b5
 

 

5ece88f2-f77c-4606-b323-88eb15a84dfd
 

 

88adbb80-a749-4ae0-9fdf-072861d6721b
 

 

b6f5e2af-dfae-43e4-b04c-13a754fa75f0
 

 

b612218c-b792-4288-8317-8dc911bd682f
 

 

f17aa0aa-8a74-4d8f-b156-4bb5509756ef
 

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة