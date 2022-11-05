"الكهرباء" تعلن بدء التحصيل الإلكترونى أو بالكروت البنكية لشركات جنوب القاهرة

كتبت رحمة رمضان

إذا كنت من التابعين لشركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة يمكنك اﻷن اﻻستفادة من خدمة التحصيل المميكن باستخدام ماكينات التحصيل الإكترونى باستخدام الكروت البنكية.

وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن التحصيل المميكن :

1- بدأت الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى تنفيذ المشروع التجريبى بنطاق الإدارة العامة لأحياء 6 أكتوبر فرع حدائق اكتوبر بإلغاء فواتير الكهرباء الورقية.

2- استبدال فواتير اﻻستهلاك المطبوعة بوحدات الدفع المميكن إلكترونيا فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وذلك بدءا من فاتورة أكتوبر الجارى.

3- تقوم فكرة المشروع على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل و طباعة الفواتير.

4- توفر وحدات الهاند هيلد المحمولة فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء طرق دفع متعددة وفقا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتى تتمثل فى امكانية التحصيل النقدى او عن طريق الفيزا، أو عن طريق الشيكات بالإضافة إلى إمكانية التحصيل عن طريق أوامر الدفع.

5- تتيح ماكينات الدفع الإلكترونى الجديدة التعامل مع كافة الأنظمة داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال أبلكيشن موحد تم الاشراف عليه مع شركة فورى ونستطيع الأ تحصيل كافة فواتير عملاء العدادات الميكانيكية والديجيتال والعدادات الذكية وشحن العدادات مسبقة الدفع لصغار المشتركين وكبار المشتركين .

6- من المقرر، أن يتم التوسع تدريجيا بدءا من الشهر القادم ليتم تعميم المشروع على جميع فروع الشركة من خلال خطة زمنية تم إعدادها من خلال الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع المسئولة عن المشروع .